De regio commandant West was op zijn werkplek toen hij reageerde op het binnenkomende gesprek. De beller noemde haar naam, liet een serie krachttermen horen, en gaf aan dat de commissaris verantwoordelijk is voor het insluiten van haar zoon en dat hij die daad zal moeten bekopen met zijn leven. Zij zal een huurmoordenaar inhuren om de regiocommandant af te maken.De commissaris deed aangifte van bedreiging tegen de vrouw die is aangehouden. Na afstemming met het Openbaar Ministerie is de verdachte in verzekering gesteld. Bij het verhoor heeft zij verklaard uit boosheid de regio commandant te hebben bedreigd, meldt de politie Public Relations.