De bewindsman zegt aan Starnieuws dat hij president Desi Bouterse heeft gevraagd om een commissie samen te stellen om de uitgifte van visvergunningen aan een onderzoek te onderwerpen. Vissers mogen met hun vergunning van 2016 tot en met eind maart opereren. Begin van de maand heeft minister Algoe tijdens een bezoek aan Nickerie gezegd dat hij de werkwijze van het indienen van vergunningsaanvragen incorrect vindt. Zo zouden aanvragers vooraf de kosten betalen, zodat de minister ‘verplicht’ was om deze te verlenen. Hij zegt dat er bij één persoon 34 vergunningen zijn, die hij dan weer verder verhuurt. Met zoveel vergunningen is er nauwelijks vis in Nickerie te zien, constateert hij. “We willen erop toezien dat gevangen vis in Suriname wordt gebracht. Het aantal vergunningen staat in schril contrast met de hoeveelheid vis die op de Surinaamse markt belandt.”Bij de evaluatie zal worden nagegaan wat de aanlandingsplaats van de boten is en waar de vis in Suriname wordt geleverd. De bewindsman wil het visvergunningenbeleid een andere vorm geven. Hij steekt de hand in eigen boezem voor wat de controlemechanismen betreft. Ook daar wil hij een onderzoek instellen. Controle is ook nodig op zee waar veel vissers netten met te kleine mazen gebruiken en zich niet houden aan de vergunningsvoorwaarden.Het gaat om de hele linie, bevolkingsvisserij, diepzee (trawler) visserij en lijnvisserij. De LVV-minister tekent de vergunningen voor diepzee- en lijnvisserij, terwijl de onderdirecteur Visserij de vergunningen voor bevolkingsvisserij tekent. Op dit moment is er geen onderdirecteur Visserij, na het vertrek van Lieveld. De directeur van het departement is volgens Algoe bevoegd om deze te tekenen als daartoe wordt besloten. Voor zover hem bekend is, heeft de directeur ook geen nieuwe vergunningen verstrekt.