Vakbondsleider Wilgo Valies met enkele leerkrachten voor het kantongebouw. 'Strey def' strey wi no sa frede', scanderen zij. (Foto: René Gompers)





De Staat laat zich vertegenwoordigen door de advocaten Dwight Kraag en Edward Naarendorp. Kraag zegt aan Starnieuws dat morgen ook comparitie van partijen wordt gehouden. Indien voor de rechter een oplossing wordt gevonden, dan hoeft er geen vonnis te worden geveld. De Staat heeft gevorderd dat de BvL en ALS onmiddellijk het onderwijsproces hervatten.Valies zegt aan journalisten dat de leerkrachten boos zijn. In plaats van een oplossing om de tafel te bereiken, gaat de regering naar de rechter. Hij merkt op dat er geen duurzame oplossing kan worden bereikt aan de groene tafel. De leerkrachten blijven in actie. Valies heeft de leerkrachten opgeroepen om zich morgenochtend weer in Unique aan te melden. "Intussen gaan wij een advocaat zoeken," zegt Valies.