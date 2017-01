Valies geeft via de media aan dat ik de regering heb geadviseerd om naar de rechter te gaan. Zijn benadering is meer om de leerkrachten tegen mij op te hitsen. Valies heeft één aspect van het herwaarderingsprogramma opgepakt; namelijk het salarisdeel en is ermee gaan shoppen op de scholen tijdens schooluren in de periode oktober-december 2016.Nu dat niet bereikt kan worden, heeft hij een probleem. Toen aan de Fols en de BvL in februari 2014 eenwerd gepresenteerd, was er voor de 3e graad bevoegdheid voorgesteld SRD 3.524 (aanvangsbedrag) en 1e graad aanvangsbedrag SRD 4.462.Het was Wilgo Valies die het aanvangsbedrag van SRD 3.524 (aanvangsbedrag 3e graad bevoegdheid) categorisch afwees. Hij gaf aan dat het te hoog is voor deze groep van leerkrachten met de volgende bevoegdheid: Onderwijsakte, Hoofdakte, Onderwijzers-A, Hoofdkleuterleidster. Wilgo Valies vond dit salaris te dichtbij van het maximumbedrag van een 1e graad bevoegdheid.En nu wil Wilgo Valies na 3 jaren de laagste bevoegdheid wel brengen naar (aanvangsbedrag) minimum bruto SRD 4.000 om de leerkracht in het basisonderwijs te paaien voor zijn ‘ALS.’Terwijl hij de leerkrachten al elf dagen in actie houdt, gaan velen onder deze leerkrachten ’s avonds wel naar deom hun vervolgstudie voort te zetten, hun tentamencijfers opvragen van de gemaakte tentamens in december 2016 en om de leerstof niet te missen voor de tentamens die in februari 2017 worden gemaakt.Ga maar kijken om half vijf hoe het terrein vol staat met auto’s. Het onredelijke is dat de stakende leerkrachten geen achterstand in hun studieplanning willen, maar wel de leerlingen ’s morgens een ‘gap’ bezorgen in hun studiejaar.Als je ’s morgens staakt, moet je ’s middags ook niet naar de opleiding gaan voor vervolgstudie. Dan hebben zij een 'gap’ maar dan hebben de leerlingen ook een ‘gap’ . De ‘gaps’ zijn dan gelijk. Anders is het een ongelijke, onredelijke en egoïstische benadering. Laat Wilgo Valies ze ook hierop wijzen.Het zijn dezelfde leerkrachten die al elf dagen in actie zijn, en deze week naar een ATM-machine zullen gaan om hun salaris te ontvangen, terwijl anderen op school zijn gebleven om hun werk te doen. Dit is super onredelijk. Een uitdaging voor Wilgo Valies om ze ook hierop te wijzen.Ik weet dat ze deze benadering van mij niet in dank zullen afnemen. Maar de waarheid moet gezegd worden.