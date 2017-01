De deelnemers aan driedaagse de ILO-training over informele werkgelegenheid, lonen en inkomens. (Foto: min. Arbeid)





De deelnemers zullen leren hoe indicatoren te berekenen en hoe data te verwerken met een speciale software programma. Diego Rei en Florence Bonnet van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) verzorgen de training, waar ook zes medewerkers van het ministerie van Arbeid van buurland Guyana aan deelnemen. De trainers zijn deskundig op het gebied vanDe training past binnen de activiteiten die zijn opgenomen in het Decent Work Country Programma voor Suriname 2014-2016. In het programma zijn opgenomen het bewerkstelligen van duurzame ondernemingen, de ratificatie van ILO-verdragen over kinderarbeid en gelijke kansen op de werkvloer. Ook het moderniseren van arbeidswetgeving, versterking van de arbeidsinspectie en van sociaal dialoog en het verzamelen van adequate arbeidsstatistieken voor het maken van gericht arbeidsmarktbeleid zitten erin vervat.De ILO geeft technische hulp om te voldoen aan het beleid dat is opgenomen in het landenprogramma. De training is daar deel van als ook het ontwerp en de opzet van onderzoeken naar informele werkgelegenheid, lonen en inkomens. Het is de bedoeling dat met deze onderzoeken samen met het ABS op regelmatige basis statistieken worden verzameld voor het ministerie van Arbeid. Met de onderzoeksresultaten zal het ministerie in staat zijn een adequaat arbeidsmarktbeleid voor de komende jaren te voeren waaronder ook voor de informele werkgelegenheid.