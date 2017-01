Actievoerende leerkrachten maken zich op voor de protestloop door de straten van Paramaribo. (Foto's: René Gompers)





De leerkrachten, ondersteund door politieke partijen en vakbonden, houden een protestmars. Valies heeft de actievoerende onderwijsgevenden eerst toegesproken in Theater Unique. Volgens de vakbondsleider hebben de leerkrachten het gelijk aan hun zijde. Hij is benieuwd hoe de rechter om zal gaan met een gesloten overeenkomst met de regering en met internationale verdragen die geratificeerd zijn door Suriname."De strijd gaat onverkort door," benadrukte Valies. Op geen enkele wijze zal de strijd volgens hem worden opgegeven. Hij benadrukte dat de regering leerkrachten met respect moet behandelen. Er is een voorstel gedaan aan de regering. Hier is niet op ingegaan. De regering heeft besloten om de leerkrachten via de groene tafel voor de klas te krijgen. "Wij staan niet in de beklaagdenbank. Wij hebben het recht aan onze zijde," stelde Valies. Vanaf 10 januari zijn de BvL en ALS in actie.