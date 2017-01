Embrosio T. (26) is op dinsdag 24 januari kort nadat hij zijn ex-vriendin om het leven heeft gebracht, aangehouden door de politie van Flora.Via de Centrale Meldkamer kregen de wetsdienaren het ressort Flora de melding van een steekpartij op een adres in het ressort. Ter plaatse troffen zij het ontzielde lichaam van de 23-jarige Terenca Inge aan.Uit het voorlopige onderzoek is komen vast te staan dat Embrosio die de ex-vriend van het latere slachtoffer is, haar vanaf het centrum van Paramaribo had achtervolgd tot haar naar woning. Hij sprak Terenca aan. Er ontstond een woordenwisseling tussen de twee waarbij de ex-vriend een scherpvoorwerp te voorschijn haalde en haar meermalen daarmee verwondde. Het slachtoffer zeeg voor haar woning neer.De verdachte maakte zich daarna uit de voeten. Het gelukte de wetsdienaren om Embrosio enkele uren daarna aan te houden op een adres waar hij zich schuil hield.Terenca liet het leven ter plaatse. Een ingeschakelde arts stelde de dood vast. Na afstemming met het Openbaar ministerie is het ontzielde lichaam ter obductie in beslag genomen. Het onderzoek in deze zaak is overgedragen aan de afdeling Kapitale Delicten. Het slachtoffer laat twee minderjarige kinderen achter, meldt de politie Public Relations.