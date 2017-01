Illegale immigranten die in de periode 1 oktober 2014 en 30 september 2015 zijn tegengehouden in de Amerikaanse grensstaten. (Map: BBC)





In de besluiten zit waarschijnlijk ook het “extreem doorlichten” van mensen die uit zeven overwegend islamitische landen in het Midden-Oosten en Afrika komen. Wat betekent dat de toegang van vluchtelingen zal worden beperkt.Trump tweet: "De grote dag gepland voor de nationale veiligheid morgen. Onder veel andere dingen, zullen we de muur bouwen."Het bouwen van een muur op de 3.200 kilometer lange Amerikaans-Mexicaanse grens, was één van zijn belangrijkste voorstellen tijdens de campagne voor de presidentsverkiezingen. Er zullen ook maatregelen komen om machtige steden in de VS te dwingen met de autoriteiten samen te werken bij het deporteren van illegale immigranten. Deze steden, bekend als sanctuary steden, zijn plaatsen waar illegale immigranten niet worden gearresteerd of uitgezet.Naar verluidt zal Trump later deze week inreisbeperkingen aankondigen voor zeven Afrikaanse en Midden-Oosterse landen, waaronder Syrië, Jemen en Irak. Hij zal waarschijnlijk ook de toegang tot het land voor een aantal vluchtelingen een halt toe te roepen – totdat het doorlichtingsproces strakker is getrokken.Trump is bezig een voor een van zijn verkiezingsbeloften in te vullen. Hij had tijdens de campagne opgeroepen tot een moslim verbod en zet daartoe de eerste stappen. Op maandag en dinsdag heeft hij zich gericht op banen en handel en vandaag grensbeveiliging.De Amerikaanse president heeft ook zijn toevlucht tot Twitter genomen om zijn bezorgdheid over de omvang van het geweld in Chicago uit te drukken. Hij heeft gedreigd de federale autoriteiten te sturen, als de stad het gruwelijke bloedbad niet stopt.Volgens de lokale media zijn er tot nu toe in 2017 meer dan 40 mensen vermoord en 228 geschoten. Het politie departement van Chicago zegt dat hij meer dan bereid is samen te werken met federale autoriteiten om de strafbaarheid van vuurwapenmisdrijven te verhogen.