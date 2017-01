"Indien het de VHP-voorzitter ernst is met het bestrijden van corruptie, dient hij intern te beginnen. Zullen we beginnen te onderzoeken hoe ex-ministers en DNA-leden van de VHP aan gronden zijn gekomen. Hoe sommigen aan grote lappen grond zijn gekomen. Hoe sommigen zelfs papier en memo stencils naar huis hebben gedragen bij de wisseling van de wacht. Hoe sommigen camera installaties van bijkans USD 100.000 van de Staat kregen. Hoe ministers privé stichtingen en NV's oprichtten om staatsgebouwen te inventariseren en daarvoor USD 600.000 opstreken. Hoe onder sommige ministers er gelden werden aangenomen voor gunningen. Hoe sommigen terreinen van landbouwcoöperaties onteigenden. Hoe sommigen een ministerie tot familiezaak maakten. Hoe districtssecretarissen de mogelijkheid hebben gekregen om te speculeren met gronden en daardoor pompstationhouders zijn geworden, grootgrondbezitters zijn geworden, autohandelaren zijn geworden.Ik ben de Almachtige dankbaar dat ik niet heb meegedaan aan die zweefteki, doch met een compleet schone lei ben vertrokken uit die partij en wat te mijner kennis werd gebracht ook aan de kaak heb gesteld in het openbaar, wat mij nimmer in dank werd afgenomen door partijprominenten die een bepaald belang hadden daarbij".Dit betekent dat Mr. Drs. Sharmila Kalidien-Mansaram al jaren kennis draagt van strafbare feiten die volgens het Surinaams strafrecht, strafbaar zijn.Als Surinaamse burger en nog erger als juriste en oud-DNA-lid, had Mr. Drs. Sharmila Kalidien-Mansaram de plicht bij justitie aangifte te doen van deze haar goed bekende strafbare feiten.ALS IK VHP-VOORZITTER SANTOKHI BEN, KLAAG IK HAAR AAN.Klaag haar aan wegens kennis van strafbare feiten, zonder hiervan bij justitie aangifte gedaan te hebben. Één volgens het Surinaams strafrecht strafbare feit.Als de juriste en oud-VHP DNA-lid, Mr. Drs. Sharmila Kalidien-Mansaram, meent waar ze in het artikel de VHP allemaal van beschuldigt.Indien het de juriste en oud-VHP DNA-lid, Mr. Drs. Sharmila Kalidien - Mansaram, ernst is met de door haar in het stuk gelanceerde beschuldigingen richting VHP en haar oud-voorzitter Chan Santokhi, dan moet zij bereid zijn bij justitie aangifte te doen van deze bij haar bekende strafbare feiten.Indien het de juriste en oud-VHP DNA-lid Mr. Drs. Sharmila Kalidien-Mansaram, ernst is dan moet ze dit voor de rechtbank onder ede verklaren en de bij haar bekende namen, van plegers van deze strafbare feiten, onthullen.Zo niet, heeft de juriste en oud-VHP DNA-lid Mr. Drs. Sharmila Kalidien-Mansaram, geen recht van praten en mogen wij de door haar genoemde feiten als leugens beschouwen, met als enig doel haar oude partij VHP en voorzitter Chan Santokhi, door het slijk te halen.Geld bij de juriste en oud-VHP DNA-lid Mr. Drs. Sharmila Kalidien-Mansaram, soms: "Wiens brood men eet, diens taal men spreekt"?Mr. Drs. Sharmila Kalidien-Mansaram is tegenwoordig namelijk in dienst van Justitie en Politie.