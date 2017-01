Mensen in de zwaarst getroffen deelstaat Minas Gerais staan in de rij voor het gele koorts vaccin. (Foto: AFP)





Het merendeel van de gevallen is volgens het ministerie van Volksgezondheid geregistreerd op het platteland van de deelstaat Minas Gerais. De overheid heeft twee miljoen vaccins van gele koorts gestuurd naar de deelstaat. De gouverneur van Minas Gerais heeft een noodtoestand voor 180 dagen afgekondigd.Van de 63 bevestigde gevallen in Brazilië, zijn 35 fataal geweest, zeggen cijfers van het Braziliaanse ministerie van Volksgezondheid. Dat is het hoogste aantal doden sinds 2008, het jaar waarop het ministerie van Volksgezondheid gegevens begon te verzamelen.Er zijn ook drie bevestigde gevallen in Sao Paulo, de meest dichtbevolkte deelstaat van Brazilië, en één in zowel Espiritu Santo als Bahia, beiden buren van Minas Gerais. Het is onduidelijk wat de oorzaak van de toename van de gevallen is geweest.