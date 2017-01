Het belangrijkste uitgangspunt van de NPS is dat de situatie zo snel mogelijk hersteld moet worden, zodat het onderwijsproces hersteld wordt. De aanpak van de regering zal volgens een verklaring van de partij niet leiden tot een duurzame oplossing van het probleem.Tijdens de structurenvergadering is duidelijk gemaakt dat het economische wanbeleid van de regering vanaf 2010 tot heden een enorme verarming van het volk teweeg heeft gebracht. Nu zijn het de leerkrachten die strijden voor lotsverbetering. Volgens Rusland zijn er meerdere werknemers die het bijzonder moeilijk hebben.De NPS-voorzitter geeft aan dat de strijd van de leerkrachten gelijkenissen vertoont met die van de oppositie in De Nationale Assemblee. Steeds wordt aan de regering transparantie, betrouwbaarheid en prudent economisch beleid gevraagd, stelt hij. "De regering houdt zich niet aan afspraken met het onderwijsveld en verwacht dan dat de vakbonden zonder meer aannemen wat de regering ze voorschrijft. Dit is tegen het principe van good governance. Helaas is de constatering dat de huidige regeerders geen oor hebben voor het volk en een beleid uitvoeren dat desastreus is voor deze en de komende generaties. Wanneer nu deze situatie is doorgesijpeld naar het onderwijsveld dan is het de taak van de NPS om de acties te ondersteunen," zegt Rusland.De NPS-voorzitter wijst erop dat onderwijs een heel belangrijke schakel is voor ontwikkeling. Daar moeten regeerders geen vierde of vijfde rangs behandeling aan het onderwijs geven. Het gaat om een serieuze zaak, stelt hij.Rusland memoreerde dat de NPS in haar regeerperioden steeds hart heeft gehad voor het onderwijs. "Wij hebben het onderwijs op diverse gebieden ontwikkeld en onder andere naar het binnenland gebracht. Ook hebben wij ervoor gezorgd dat er een universiteit van Suriname is."