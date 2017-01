Drie mannen hebben een slachtoffer gisteravond beroofd van een bromfiets. Het gaat om een blauwe Yamaha damesmodel en een mobiele telefoon.Het slachtoffer heeft enkele klappen moeten incasseren van zijn belagers. Starnieuws verneemt dat hij onderhuidse bloedingen vertoonde in zijn halsstreek.De beroving vond plaats in ressort De Nieuwe Grond. De Centrale Meldkamer heeft alle politie-eenheden in het veld op de hoogte gesteld van de beroving. Er zijn bijzonderheden doorgespeeld van de gestolen bromfiets.