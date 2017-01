De Nationale Assemblee heeft de eerste ronde van behandeling van de Anti-Corruptiewet achter de rug. (Foto: Raoul Lith)





Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons heeft de vergadering met minstens twee weken verdaagd, nadat overleg gepleegd werd met minister Jennifer van Dijk-Silos van Justitie en Politie. De bewindsvrouw heeft een week nodig om antwoorden te formuleren op kanttekeningen die geplaatst zijn door de commissie van rapporteurs, onder leiding van André Misiekaba (NDP) en diverse volksvertegenwoordigers. De ingediende ontwerpwet zal worden gewijzigd. Hierover moeten de minister en de commissie van rapporteurs nog in overleg met elkaar treden.Tijdens het behandelen van de ontwerpwet kwamen diverse voorbeelden van corruptie die dwars door diverse regeringen gespeeld hebben aan de orde gesteld. De gemoederen raakten regelmatig verhit door politieke opmerkingen die over en weer gemaakt werden. Hoewel er diverse wetten zijn om corruptie aan te pakken, wordt er volgens Assembleeleden nauwelijks enige actie ondernomen.Simons benadrukte op de preventieve werking die van deze wet dient uit te gaan, waardoor zaken aangepakt kunnen worden, ook al zouden instituten niet in actie komen. Omdat dit nu niet gebeurt, zijn diverse corruptiezaken niet aangepakt. Simons stelde dat er nog behoorlijk gesleuteld moet worden aan de ontwerpwet. Zij hoopt dat veel technische zaken waar regering en Assemblee het met elkaar eens zijn, in overleg met de commissie aangepakt kunnen worden. Hierdoor zal de volgende ronde van discussie worden vergemakkelijkt. De vergadering werd tot een nader te bepalen datum uitgesteld.