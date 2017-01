Minister Jennifer van Dijk-Silos. (Beeld: DNA)





De minister stoorde zich eraan dat breed in de media is uitgemeten dat de politie twee dagen geen brandstof had. Assembleeleden stelden vragen hierover en de criminaliteit aan de minister. Zij gaf aan dat door een administratieve fout bij Justitie en Politie de aanvraag van brandstof te laat heeft plaatsgevonden. Hierdoor was een schaarste ontstaan, maar deze kwestie is nu structureel opgelost. Elk kwartaal wordt opgegeven hoeveel brandstof er nodig is. Ronnie Brunswiijk (fractieleider ABOP), Krishna Mathoera en Mahinder Jogi (VHP) vonden dat de minister niet moet doen alsof het om een 'wisje wasje' gaat en dat er 'poeha' gemaakt wordt. "De politie mag niet eens een uur zonder brandstof zitten," voerde Brunswijk aan. Vicevoorzitter Melvin Bouva die de vergadering leidde, vroeg de bewindsvrouw om andere bewoordingen te gebruiken, wat ook gebeurde.Over de bestrijding van drugs deelde Van Dijk-Silos mee dat de drugsbestrijding op de Johan Adolf Pengel luchthaven is versterkt. Ook bij de Nieuwe Haven is dat het geval. Jogi vroeg zich af hoe in containers waarin bacove en rijst verscheept worden van de haven er dan toch cocaïne geëxporteerd wordt. Mathoera vroeg aandacht voor de binnenkomst van de drugs. De minister merkte op dat zij geen details kan verschaffen, maar dat enkele zaken in beeld zijn gebracht, waaronder de backtrackroute en 'airstrips'.De minister merkte op dat de politie Public Relations de resultaten van onderzoeken ook nauwgezet moet publiceren. In de media wordt de angstcultuur in stand gehouden. Diverse Assembleeleden bleven erbij dat er meer gedaan moet worden om de samenleving te beschermen. Dagelijks worden burgers in hun woning overvallen door criminelen. De minister is blij met de ondersteuning die diverse Assembleeleden gaven door te stellend dat er niet bezuinigd mag worden bij de politie, de brandweer en het Nationaal Leger. Zij deelde mee dat bij verschillende autozaken ook al voertuigen zijn gekocht met de middelen die in december beschikbaar zijn gesteld. Deze worden al ingezet.