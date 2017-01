Hugo Blanker, voorzitter van de COL.





Tijdens het COL Conclaaf is vooral ingegaan op "geluiden over herwaardering van groepen landsdienaren, anders dan in het kader van Fiso en de toekenning een algemene loonronde," zegt de COL-persdienst. De COL stelt dat met de andere landsdienaren groepen ook per maart overeenstemming bereikt moet worden over een loonaanpassing, inclusief nivellering. De leden zijn ontevreden over het feit dat de overheid doet aan, wat zij noemen, het toekennen van occasionele voorzieningen.COL-voorzitter Hugo Blanker meent dat de organisatie haar geloofwaardigheid moet versterken. Eerder had de COL in een communiqué aangegeven, dat zij de onderwijsvakbeweging niet in de wielen wil rijden bij haar strijd om loonsverhoging. Ook in een bespreking met de presidentiële commissie onder leiding van drs. J. Wijdenbosch heeft zij dat standpunt herhaald.De COL stelt dat zij geen voorstander is van het pompen van grote massa geld in de economie, maar geen keus heeft, dan mee te gaan op de ingeslagen weg. De voormalige leiding van de COL, bestaande uit Wilgo Valies, John Telgt, Romeo Chin A Lo en Hugo Blanker heeft in 2009 een overeenkomst met de regering ondertekend over de hantering van het functiewaarderingsysteem Fiso, geeft de COL-persdienst aan. De aangepaste waardering in dit kader voor bepaalde functie groepen en functie-houders blijft nog steeds uit. Bij het overstappen naar een geheel andere functiewaarderingssysteem mogen deze categorieën niet in de steek gelaten worden, zegt de COL.