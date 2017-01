Suriname hoe dom ben je?Suriname hoe lang wil je nog dom spelen?Suriname hoe dom wil je zijn?Suriname hoe lang wil je nog dom gehouden worden?Suriname wanneer worden wij slim?De perikelen binnen het onderwijs zorgen ervoor dat het scholingsproces van onze natie wordt opgehouden. Maar het moet ons ook opvallen dat de perikelen binnen het onderwijs niet consequent opgelost worden. Waarom? Misschien omdat niet iedere regering baat heeft bij een geschoolde samenleving. Een geschoolde samenleving zou bepaalde zaken namelijk nooit accepteren. Een geschoolde samenleving zou weten dat een huis door de overheid gebouwd geen gift maar een verplichting is, MET uiteindelijk een normale HYPOTHEEK die JIJZELF moet aflossen.Een geschoolde samenleving zou bepaalde regeringen NOOIT aan de macht hebben geholpen, laat staan gehouden. Laten we even teruggaan en kijken hoe een bepaalde regering het steeds klaar heeft gespeeld.De eerste keer heeft ze zichzelf aan de macht geholpen door te grijpen naar de wapens. En nu komt het: INDOCTRINATIE. Want het gekke ervan is dat ze onze steun heeft verkregen. Toen was plotseling het leeuwendeel revolutionair, terwijl de revolutie gepaard is gegaan met moord, met zinloos bloedvergieten. Hoe? Wellicht kent u het lied nogAah... indoctrinatie!Leti a faya!? Er was geen duisternis. Integendeel stabiliteit. De toenmalige leiders hebben toen het volk overschat of indoctrinatie onderschat want eenieder zag zwart en het licht moest koste wat koste aan... Een geschoolde samenleving was misschien niet in die val getrapt.Neks no fout:!? Toen hadden we de gevolgen van indoctrinatie gezien en probeerde iedereen precies dat tegen de regering te gebruiken; alle fouten onder een vergrootglas. Wel als de fouten te groot zijn om goed te praten dan zeg je toch gewoon 'NEKS NO FOUT!' De man van de straat kon toen alle logica zoals, isolement, verdachte als president en KIJK wat ze eerder hebben gedaan, wegzwaaien met een simpele NEKS NO FOUT. Alle logica doorgespoeld.Over isolement gesproken; een beetje beter geschoolde samenleving was het opgevallen dat 'we' slechts reizen met 'Air-Venezuela' en niet anders. Dan was de vraag gekomen; waarom niet meer charteren en overal gaan?Een zichzelf respecterende samenleving was waarschijnlijk niet in de val getrapt van we gaan voor nog 5. Deze is gebracht als een vaststaand feit; yu no man du trafasi oftewel neks yu no man du. Dit is wat er gaat komen, koste wat koste. Dat is precies wat is gedaan, kosten nog moeite sparen om weer aan de macht te komen. Wan pkinso moro skoro samenleving had dan ontdekt dat het symbool van de 2015 verkiezingen een linkerhand voorstelde en hun symbool 'toevallig' een rechterhand. Of was het u ook opgevallen dat de blauwe inkt 'toevallig' dicht naar paars neigt? Indoctrinatie! Of dacht u dus ook dat de loop tegen Yvana misschien slechts was om te meten op hoeveel steun van de Volle Evangelie gemeenschap men nog kon rekenen? Indoctrinatie. Leid den man af nanga wan 'sma tori' da den man no si den belangrijk sani. Den ma na soso stemvee. Indoctrinatie.Maar vroeg of laat val je door de mand dan beken je kleur; Leerkrachten moeten opdonderen. Yup dat is wat u als volk moet doen. U heeft toch al gestemd? Dondert u op! Doe precies dat of zie in dat ALLE rep en roer die nu in het land is BEWUST wordt gecreëerd om de aandacht af te houden van 31 januari. O... dus u dacht ook dat reshuffling 'toevallig' juist nu aan de orde is? Indoctrinatie. De lijst van zogenaamde kandidaten is reeds duizend keren langs gegaan op social media. Een beetje beter geschoolde samenleving zou een lijst met mogelijke uitkomsten van het belangrijkste proces in onze geschiedenis delen.Want wat kan er gebeuren op 31 januari aanstaande? Wat als er een uitspraak komt? Wat als de eerste burger schuldig wordt bevonden? Wat zal meer effect hebben op onze toekomst? De leerkrachten staking, Yvana’s life, reshuffling of DIT? Suriname de keus is aan u;DONDER OP en doe onbelangrijke dingen… Of… DENK!