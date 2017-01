Een deel van de nieuwe lichting huwelijksambtenaren. (Foto: min. Biza)





Huwelijksambtenaren voltrekken namens een religieuze organisatie huwelijken volgens de rituele en voorschriften van het geloof dat men belijdt. Deze huwelijken moeten voldoen aan de wettelijke regelingen voor het huwelijk, voordat ze kunnen worden ingeschreven in de registers van de Burgerlijke Stand.Er zijn ook ambtenaren van de Burgerlijke Stand die huwelijken voltrekken. Deze zijn ambtenaren volgens de Personeelswet, een huwelijksambtenaar is dat niet. Een ambtenaar van de Burgerlijke Stand voltrekt uitsluitend huwelijken volgens de wet en moet deze voltrekken in de trouwzaal van het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) of in een zaal van een CBB-bijkantoor. Alleen met toestemming van de CBB-directeur kan een huwelijk door een ambtenaar van de Burgerlijke Stand op een ander plek worden voltrokken.Anders is het bij een huwelijksambtenaar die geen bezoldiging krijgt en wordt voorgedragen door een religieuze organisatie. Voor elk voltrokken huwelijk krijgt hij een vergoeding die wordt gedeclareerd bij het CBB. De huwelijksambtenaar voltrekt het huwelijk ook volgens de wet, maar met inachtneming van de verschillende rituelen en ceremonieën die gepaard gaan volgens het geloof van de personen die in het echt worden verbonden. Het te huwen koppel is vrij om te bepalen waar het huwelijk zal plaatsvinden bijvoorbeeld in een mandir, kerk of moskee.Huwelijksambtenaren zijn verplicht een opleiding te volgen die zeven dagen duurt. Zij moeten ook voldoen aan de andere vereisten zoals de leeftijd van 21 jaar hebben, een voordrachtsbrief, een nationaliteitsverklaring en een bewijs van goed gedrag. Heeft de kandidaat de opleiding goed doorlopen, dan krijgt hij een certificaat en wordt hij officieel ingeschreven in het Openbaar Centraal Register als huwelijksambtenaar.