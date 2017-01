Het fonds heeft de regering opgeroepen om de inspanningen te verdubbelen om de fiscale positie op een duurzaam spoor te zetten, de inflatie te verminderen, de financiële sector te versterken en particuliere investeringen voor duurzame en inclusieve groei te bevorderen.De economische vooruitzichten voor Suriname blijven uitdagend. Voor 2016 projecteert het IMF een krimp van 9% van het bruto binnenlands product (bbp) na een daling van 2,7% in 2015. Maar het IMF verwacht dat met de opening van de Newmont Merian goudmijn, de recessie dit jaar zal ontspannen.De inflatie voor eind 2016 zal naar verwachting 60% zijn en zal deze in 2017 dalen. De daling van de importen heeft het tekort op de externe lopende rekening verminderd. Voor 2016 zal dat tekort naar verluid minder dan 4% van het bbp zijn. In 2017 zal er sprake zijn een overschot van ongeveer 2% van het bbp op de externe lopende rekening geruggensteund door de exporten van de nieuwe goudmijn. Het begrotingstekort zal uitkomen op ongeveer 6% van het bbp met een staatsschuld die 68% van het bbp zal bereiken. Hierin zit ook de uitgifte van de buitenlandse staatsobligatie.Het IMF wijst in zijn rapportage over de Article-IV consultatie dat de eerste en tweede beoordelingen over het bereikte 24-month Stand-By Arrangement (SBA) niet hebben plaatsgevonden. De IMF-directie heeft op 19 december vorig jaar vergaderd over het overleg dat in oktober met de Surinaamse autoriteiten is gevoerd. De vooruitgang op een aantal beleidsmaatregelen is halverwege 2016 tot stilstand gekomen, zegt het fonds. Suriname heeft niet kunnen voldoen aan de afgesproken tijdslimieten en effectuering van afgesproken maatregelen.De regering heeft het bbp van het begrotingstekort op jaarbasis onder de 6% gehouden en heeft een aantal hervormingsmaatregelen doorgevoerd, met inbegrip van de voorbereiding voor de invoering van een uitgebreide btw (bruto toegevoegde waarde). Echter hebben de besluiten om de brandstofprijzen bij de pomp te bevriezen en een gedeeltelijke stijging van de elektriciteitsprijzen geleid tot belangrijke publieke verliezen.Voorts heeft de regering weinig gedaan om de rente te verhogen, waardoor er een beweging in de lokale munteenheid is geweest met vlagen van wisselkoersstijgingen en een snelle stijging van de inflatie. In september had de inflatie het niveau van 77% bereikt, schrijft het IMF.Suriname voert sinds 2015 een eigen Stabilisatie- en Herstelplan uit op basis van een Stand-By Arrangement met het IMF. In De Nationale Assemblee is het Stabilisatie- en Herstelplan, dat zich over twee jaar uitsmeert, bekrachtigd. Het fiscale en monetaire beleid is volgens de regering erop gericht om macro-economische stabiliteit, sociale rechtvaardigheid en economische groei te herstellen in reactie op de crisis in de internationale grondstoffenmarkt.