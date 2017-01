Een man gewapend met een vuistvuurwapen heeft maandagavond een bakkerij aan de Gompertstraat in Paramaribo-noord beroofd.De crimineel heeft SRD 30.000 en een bedrag in US dollars buitgemaakt. Starnieuws verneemt dat de man gewapend was met een vuistvuurwapen.De rover heeft de plaats in een witte auto verlaten. Het slachtoffer heeft geen letsels opgelopen. De politie van Geyersvlijt is belast met het onderzoek.