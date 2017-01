Marcellino Nerkust, president van het Fols-presidium.





Daarnaast heeft de Fols kunnen afdwingen dat bij de concrete uitvoering van het herwaarderingsprogramma eind maart 2017, de koopkrachtversterking over de maanden januari en februari 2017 volledig wordt kwijtgescholden. Belangrijk is, benadrukt de Fols, dat de koopkrachtversterking over januari en februari 2017, die in feite zou moeten worden verrekend met het nieuwe salaris, niet meer zal plaatsvinden.De ontmoeting met de regeringsdelegatie vond plaats op het Kabinet van de President, met het presidium van de Fols en de Ledenraad. De Fols-ledenraad bestaat uit de besturen van de aangesloten lidbonden, de KOB, de SOB, COB-broederschap, de OAD, de IOB en de BLTO. Het onderhoud vond plaats in het kader van de uitvoering van het herwaarderingsprogramma van de overheid.Namens de regering waren aanwezig, de raadsadviseurs, Eddy Jozefzoon, Errol Alibux, Jules Wijdenbosch, de ministers Gillmore Hoefdraad van Financiën en Robert Peneux van Onderwijs, Wetenschap en cultuur.