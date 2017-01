Minister Peneux met de leerkrachten van OS Uitkijk die weer aan de slag zijn gegaan. (Foto: afdeling Communicatie en Media MinOWC)





De minister is blij dat toch enkele leerkrachten gehoor hebben gegeven aan zijn oproep. “Voor ons is belangrijk dat er normalisatie komt in het proces, vooral op OS Uitkijk. Bovendien moeten de achterstanden bij de leerlingen ook bijgewerkt worden,” zegt Peneux, meldt het ministerie.De leerkrachten geven aan in feite misleid te zijn door de acties van de Bond van Leraren en de Alliantie voor Leerkrachten in Suriname. Ze leefden immers in de veronderstelling niet verplicht te zijn hun verweer in te dienen als hoe het ministerie het gevraagd heeft. Na hun raadslieden te hebben geconsulteerd, werd hen geadviseerd de nodige stukken toch in te leveren. Dit om zichzelf juridisch te beschermen in geval de ontstane situatie verslechtert.De groep leerkrachten beloofde er alles aan te doen om de achterstanden weg te werken. Hierbij krijgen ze ondersteuning van het ministerie met name de afdeling Inspectie. De afdeling zal een inhaalprogramma samenstellen en monitoren. “We doen er alles aan om de overgang goed te doen verlopen. De kinderen moeten niet de dupe worden van de actie van de leerkrachten,” zegt de bewindsman in een bericht van zijn afdeling Communicatie en Media.