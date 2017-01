Kanhai diende zijn preliminair verweer maandag in op basis van artikel 358 van het Wetboek van Strafvordering. Dit artikel luidt:Het geld was bedoeld voor de aankoop van een noodstroomaggregaat voor de EBS op 21 september 2012. Aan Greenland Development NV (Van Kanten) is op 2 oktober 2012 schriftelijk gemeld dat zijn aanbieding is geselecteerd voor de levering van de noodstroomaggregaat, terwijl de evaluatie van de aanbesteding pas op 2 november 2012 - een maand later- had plaatsgevonden. Op 8 november 2012 gaf Greenland Development NV een offerte waarin was opgenomen dat de installatie van het aggregaat binnen 60 tot 90 dagen zou geschieden.De EBS zat in een ongunstige financiële positie en had Greenland laten weten dat voorfinancieren niet past binnen zijn manier van zaken doen. Toch is er op 12 november 2012 een leveringscontract getekend met het bedrijf voor een bedrag van US$ 4.631.250. De ondertekening is geschied zonder goedkeuring van de raad van commissarissen. Het contract omvat nadelige betalingsvoorwaarden voor de EBS.Het energiebedrijf moest 50 procent van het bedrag betalen aan Greenland bij toewijzing van de opdracht. De volledige levering van het eerste contract is niet geschied, maar is er desondanks een tweede contract met Greenland gesloten. Het tweede contract omvatte de levering van twee mobiele noodstroominstallaties. Ook hier is de leveringstijd verstreken, zonder dat de installaties zijn geleverd.Op 29 september 2014 is schriftelijk doorgegeven dat de bestellingen van de EBS meer aanpassingen en werk nodig hebben. Hiervoor moest de EBS 1.327.562 euro neertellen voor Greenland. Dit, terwijl de afdeling Project Engineering de bestelling niet had geplaatst en er ook geen kennis van had. In de brief stelde Greenland dat de volledige levering van de goederen pas zou plaatsvinden nadat het bedrag van meerwerk, de extra kosten die bijgekomen waren, betaald zouden worden. De drie verdachten zijn eerder op vrije voeten gesteld. Deze zaak zal op 24 april verder worden behandeld.Wanita Ramnath