Ik wil President worden om jullie belangen beter te dienen. Omdat de huidige President het niet goed doet. Ik zal van Suriname een Paradijs maken. Vrij van corruptie, nepotisme, vriendjespolitiek. Ik zal met iedereen werken ongeacht ras, etnische afkomst, geloof of politieke voorkeur. Kijk in de spiegel!Ik ben de vakbondsleider die jullie belangen beter zal dienen. Goed salaris en genoeg om elk jaar met vakantie te gaan. Ook betere secundaire voorwaarden, voldoende werkgelegenheid, goede huisvesting is gegarandeerd. En wanneer ik jullie oproep om te staken, wees verzekerd dat er geen politiek mee wordt bedreven om de regering naar huis te sturen. Kijk in de spiegel!Ik ben een leerkracht die het belang van het kind op de eerste plaats stelt. Altijd klaar staat om onderwijs te verzorgen. En wanneer ik deelneem aan straatacties, dan heeft het niets te maken met politiek of partij belang. Kijk in de spiegel!Ik ben een ex-minister, tijdens mijn zittingsperiode was de criminaliteit nihil. Alle rovers, bandieten, drugsdealer en corruptelingen heb ik opgesloten. De bevolking kon haar deuren open laten en er was geen diefijzer nodig. Ik heb nooit een geste of tjuku van wie dan aangenomen. Kijk in de spiegel!Ik ben een mediawerker die zijn/haar werk naar eer en geweten uitoefent. Heb nooit een groep of politieke partij bevoorrecht. Heb nooit gemanipuleerd met beeldmateriaal of geluidfragmenten. En ik heb altijd hoor en wederhoor toegepast voor een objectieve beoordeling. Kijk in de spiegel!Ik ben voorzitter van een overkoepelde organisatie die als doel heeft, opkomen voor de belangen van de werknemers en hun gezinnen. Ik zal nooit toestaan dat deze organisatie wordt misbruikt voor het verwerven van politieke macht. Kijk in de spiegel!Ik ben een politicus met moraal en ethiek. Heb nooit gestolen of gelogen. Zorg altijd voor mijn gezin en heb nooit mijn wederhelft geslagen. Ik ga niet onnodig met delegaties op reis. En als ik toch ga, dan stort ik al de daggelden die niet gebruikt zijn, terug in staatskas. Kijk in de spiegel!Ik ben een dominee die voor iedereen bidt. Ongeacht, ras, geloof of politieke voorkeur. Ook voor degenen die van moord worden beschuldigd. Want alleen God weet of het zo is. Kijk in de spiegel!Ik ben een rechter die probeert de waarheid te vinden om op grond daarvan een oordeel vellen, zonder aanzien des persoon. Ook al probeert de politieke en de publieke opinie mij te invloeden. Kijk in de spiegel!Ik ben een advocaat die de spelregels hoog in het vaandel draagt. Ik overvraag mijn cliënten nooit. En de armen behandel ik net de rijken. Kijk in de spiegel!Ik ben een notaris die vaart op het kompas van de wet. Ik zal nooit meewerken aan wat in strijd is met de wet. Kijk in de spiegel!Ik, de President van het land, zal mijn volk dienen naar eer en geweten. En zal proberen Suriname naar grotere hoogten te brengen. Waar welvaart en welzijn voor ieder bereikbaar zal zijn. En het volk mag onder alle omstandigheden op mij vertrouwen. Kijk in de spiegel! Weet u nu wie u bent?Robby Amain