Getuige A.B. heeft verklaard dat Roel S. de kip op 3 november om 21.00 uur had gebracht. De koper van de kip heeft dit beaamd. Vervolgens is de kip geslacht en geplukt. De officier van justitie heeft aangestipt dat de verdachte steeds verschillende en tegenstrijdige verklaringen heeft afgelegd over het slachten van de kip. Eerst zou hij de kip op 3 november, op de maandag, hebben geslacht. Op de maandag was het slachtoffer vegetarisch en getuigen hebben verklaard dat zij nooit een kip op die dag zou laten slachten. Daarna beweerde de verdachte dat hij de kip op 2 november had geslacht, om vervolgens weer te zeggen dat hij de kip op 3 november had geslacht en dat hij om 23.00 uur wegging. Hij heeft ook 4 november genoemd als datum waarop de kip zou zijn geslacht.De verkoper en de koper van de kip verklaarden dat de kip op 3 november rond half tien ’s avonds was verkocht. De koper bracht de kip voor het slachtoffer en zat nog een half uur met haar te babbelen.Volgens de officier kan er geen oordeel worden geveld over de fysieke bouw van de verdachte. Kanhai had aangevoerd dat het slachtoffer fysiek veel sterker en groter was dan de verdachte. Niamat vindt dat er tal van scenario’s bedacht kunnen worden: zo kan het slachtoffer eerst bewusteloos gemaakt worden, om vervolgens de rest van de feiten te plegen. In dit geval zullen er ook geen tekenen van het krabben zijn.Kanhai kon zich helemaal niet terugvinden in de repliek van de officier. Hij noemde het argument niet steekhoudend en vindt dat alle mogelijke scenario’s uitgesloten moeten zijn, voordat een schuldige aangewezen kan worden. De raadsman merkte op dat het wel logisch is dat het slachtoffer eerst vastgebonden is, daarna verkracht is en ten slotte vermoord is. Volgens Kanhai heeft Niamat slechts gebruik gemaakt van de tegenstrijdigheden, maar geen bewijsmiddelen aangevoerd. De politie heeft verzuimd om dna- of sporenonderzoek te doen. De hamer die vol sporen zat, is nooit onderzocht. De advocaat noemde het onderzoek technisch en tactisch ondeugdelijk.Kanhai vervolgde zijn pleidooi door te stellen dat hij een zus van het slachtoffer had gesproken. De zus had bij de politie al verklaard dat Roel S. nooit de dader kon zijn, omdat de hamer waarmee het slachtoffer was vermoord, was uitgeleend aan de ex-man van de 54-jarige vrouw. De politie heeft niet onderzocht hoe de hamer daar belandde. Ook de sporen zijn niet onderzocht. Daarnaast heeft de politie verklaard dat er ontbindingsvocht op het ondergoed van de vrouw was, terwijl de vrouw zonder ondergoed werd aangetroffen. De ex-man had een motief, omdat hij het vermoeden had dat het slachtoffer een relatie had met A.B. De rechter doet op 27 februari uitspraak in deze zaak.Wanita Ramnath