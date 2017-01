Henk Ramnandanlal, ondervoorzitter PALU





"Niemand wint er iets mee en het land en daarmee alle Surinamers zullen de verliezers zijn. Terwijl wij nu nationaal een fundamentele discussie zouden moeten voeren over een blijvende oplossing van de huidige financiële crisis, zien we een oeverloos gehaal en getrek tussen grote delen van de oppositie en de NDP-coalitie. Ook in de aangedragen oplossingen zie je te weinig fundamenteel andere benaderingen dan die we de afgelopen jaren hebben gehoord. Het meest wat mij verontrust is dat we zien dat daardoor het geloof in het eigen vermogen om dit land tot ontwikkeling te brengen verder afneemt”, stelt Ramnandanlal.De politicus zegt dat Suriname wederom op een punt staat om de hand in eigen boezem te steken. "We zien beelden op social media van de huidige coalitie onder leiding van de NDP die onder regering Venetiaan II vanuit de oppositie dezelfde argumenten gebruikte van prijsverhogingen en toenemende armoede om mensen op straat te krijgen. Tegelijkertijd zien we nu grote delen van de huidige oppositie ook dezelfde argumenten gebruiken van corruptie en verspilling en het onvermogen om de financiële problemen op te lossen om mensen op de been te brengen tegen de regering. De bevolking wordt voor de zoveelste maal in onze geschiedenis opgezweept in een pro-contra gedachte zonder dat we zien dat er echt een oplossing wordt aangedragen voor de financiële crisis waar we tegen aankijken, meent Ramnandanlal. Steeds meer capabele Surinamers, en met name jongeren, trekken daarom weg naar het buitenland of raken verder teleurgesteld in de Surinaamse politiek. Er ontstaat zelfs een gevaarlijke voedingsbodem voor anarchistische ideeën en jongeren die zich keren tegen alles wat met politiek te maken heeft.Beide politieke groepen grijpen naar voor de hand liggende en veel te simpele issues om de samenleving op een verkeerd spoor te brengen. Enerzijds grijpen grote delen van de oppositie naar de kwestie van 'corruptie en verspilling' omdat dat de eigen aanhang zou doen groeien. Anderzijds denkt de coalitie onder andere met relatief gemakkelijke leningen uit China een oplossing aan te dragen voor de financiële crisis. We hebben inmiddels ervaring met de Nederlandse ontwikkelingshulp die via Nederlandse consultants en ondernemingen grotendeels weer terugvloeide naar Nederland. Hetzelfde staat ons te wachten met de leningen met China en de Chinese ondernemingen die de projecten zullen uitvoeren, zonder dat echt direct de valuta verdiensten van ons land zullen toenemen."De zorgwekkende tekorten op de overheidsbegroting voor 2017 die veel moeilijkere oplossingen vergen, wordt aan voorbijgegaan. Ten tijde van de Nederlandse ontwikkelingshulp en nu de leningen uit China is de eigen onafhankelijkheid nog verder verzwakt. Aan beide benaderingen ligt tevens ten grondslag een gebrek aan vermogen van regeerders om te komen tot een integrale, fundamentele oplossing van de structurele problemen waar Suriname decennia lang tegenaan kijkt”, meent Ramnandanlal.Het volk moet begrijpen dat zij zich niet moet laten verdelen en opzwepen maar tegelijkertijd blijft vechten voor een duurzame oplossing van de economische problemen van ons land. De complexe problemen waar Suriname nu tegenaan kijkt zijn oplosbaar. “Maar daarvoor is een fundamenteel andere benadering nodig dan die wij als Surinamers tot nu toe gewend zijn. Een voorwaarde daarvoor is in elk geval dat het volk zich niet moet laten opzwepen in een 'pro-contra' gedachte, maar in een zo groot mogelijke eenheid blijft vragen en zoeken naar blijvende oplossingen voor haar problemen”, benadrukt Ramnandanlal.