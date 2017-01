In Tweede Kanton heeft officier van justitie, Astrid Niamat, een celstraf van drie jaar onvoorwaardelijk geëist en in het Derde Kanton een celstraf van vijf jaar onvoorwaardelijk, onder aftrek. Ze zegt dat de verdachte bij de politie een volmondige bekentenis had afgelegd. Die verklaringen vinden ondersteuning in het politioneel onderzoek. Nu ontkent hij dat hij de meeste feiten heeft gepleegd.Bij twee van de minderjarige meisjes waste hij zijn handen in onschuld. Hij gaf aan dat hij niets met ze heeft gedaan. Bij een ander meisje zou hij per ongeluk aan haar borst zijn geweest. Hij sliep en zou zijn mobiel pakken en kwam daarbij tegen de borsten van het meisje aan.Bij het vierde slachtoffer, een dertienjarige, heeft hij toegegeven dat hij seks met haar heeft gehad. Hij beweert dat het meisje hem daartoe had gedwongen. Bij confrontatie met de slachtoffers, ging de 29-jarige verdachte overstag. Raadsman Harold Belfor staat de verdachte juridisch bij. De rechter zal op 22 februari vonnis wijzen in deze zaak.