Vakbondsleider Wilgo Valies (links) in gesprek met enkele leerkrachten na afloop van de vergadering in Mata Gauri. (Foto: René Gompers)





Valies zei op een persconferentie dat over de benoeming van een nieuwe schoolleider partijen elkaar nog niet hebben gevonden. Over dit besluit zal er weer gesproken worden met de regering. De leerkrachten hoeven zich niet te verweren volgens de bondsvoorzitter omdat zij deelgenomen hebben aan een vakbondsactie. De minister moet zich wenden tot de vakbond en niet tot individuele leerkrachten. Zij hebben het recht om te staken.Een deel van de leerkrachten van O.S. Uitkijk is weer terug naar school. Volgens Valies zijn zij gemanipuleerd door de leiding van het Bureau Basisonderwijs. De vakbondsleider stelde dat er 'basja's' in dienst zijn genomen op bepaalde afdelingen van het ministerie om leerkrachten in het gareel te houden. Valies merkte op dat de tijd van 'basja's' voorbij is. Leerkrachten moeten zich kritisch kunnen uitlaten zonder dat zij geïntimideerd worden. De vakbeweging moet volgens Valies inspraak hebben in het mutatiebeleid.