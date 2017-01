Districtscommissaris Roline Samsoedien zegt dat zonder afkondiging van het Staatsbesluit, de bestuursoverdracht niet in werking treedt. (Foto's: Raoul Lith)





"Aangezien het district nu opgedeeld is in twee bestuursressorten, zullen twee districtscommissarissen overnemen, maar we moeten alles volgens de regels doen. Helaas is gebleken dat het staatsbesluit niet is afgekondigd. Zolang dit niet is gebeurd, treedt het niet in werking," zegt Samsoedien.Volgens het staatsbesluit wordt het district opgedeeld in de bestuursressorten Wanica zuid-oost met de ressorten Lelydorp, Nieuwe Grond, Houttuin en Domburg en Wanica noord-west met ressorten Kwatta, Sarramaccapolder en Koewarasan. "De verdeling is naar analogie van Paramaribo. Het district is heel groot en uitgestrekt. De populatie neemt toe en ook de activiteiten. Dus voor een dc is het teveel, van daar het besluit van de regering om het district op te splitsen," motiveert Samsoedien.Ashokkoemar Khedoe, ondervoorzitter van de districtsraad, noemt het de zoveelste blunder van de regering. " We zijn in een precaire situatie, dan worden er zoveel kosten gemaakt voor niets. Er zijn zoveel officiële uitnodigingen gestuurd naar functionarissen die van heinde en verre moeten afreizen op kosten van de Staat.” Hij vervolgt met “dit alles drukt door op de begroting van de Staat. Ik vind dat de regering haar huiswerk beter moet doen." Hij vindt het kwalijk dat de districtsraad tien minuten voor de aanvang van de activiteit, de afmelding kreeg. Khedoe spreekt hier van nalatigheid en slordigheid. "We wachten de adviezen af van de dc".Raoul Lith