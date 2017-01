Errol Snijders, voorzitter van de AVVS 'De Moederbond.'





Snijders zegt dat hij nog steeds op zoek is naar het antwoord op de vraag waarom BvL-voorzitter Wilgo Valies staakt. “Ik probeer een reden te zoeken voor de staking.” Hij stelt dat als de overheid bereid is om de ‘herwaardering’ vanaf 1 januari met terugwerkende kracht te betalen, dan is het verschil van een maand een ‘minor thing.’ Hij vindt dat de actievoerders zichzelf in de vingers snijden en tornen aan het recht van het kind op onderwijs.Over de steun van vakcentrale C-47 aan de actie van de onderwijzers, zegt Snijders dat de Moederbond bonden onder zich heeft en nooit eraan zal meewerken dat bonden bij deze vakcentrale elkaar ondermijnen. “Wij gaan ons niet losrukken uit een samenspel.” Marcellino Nerkust heeft zijn bestuursfunctie bij de vakcentrale C-47 zaterdag met onmiddellijke ingang neergelegd. Nerkust is ook president van de Federatie van Organisaties van Leerkrachten in Suriname (Fols). Hij vindt dat het besluit van C-47 om de acties van de onderwijzers vanaf vandaag fysiek te ondersteunen, de Fols ondermijnt.C-47 voorzitter Robby Berenstein zegt dat de ondersteuning aan BvL en ALS niet onaangenaam bedoeld is naar Nerkust. Hij stelt dat de Fols is ontstaan vanuit C-47. “Ik vind het ook erg om te zien dat er een leegloop is ontstaan bij de Fols. Veel leerkrachten zien dat hun belangen beter worden behartigd door Valies.”Snijders vindt echter dat Valies met zichzelf bezig is. De actie is volgens hem politiek gemotiveerd en erop gericht om de periode van 1999 weer te creëren. “Vandaar de oproep naar het bedrijfsleven. Maar het bedrijfsleven zal niet meedoen. Het heeft de harde realiteit gezien.” De Moederbondsvoorzitter zegt dat bedrijven hun deuren niet zullen sluiten om deel te nemen aan de staking. Hij wijst erop dat C-47 als vakcentrale meedoet aan de actie en “niet als lid van Ravaksur.”Hij is blij dat regering en de actievoerders om de tafel zitten. Hij hoopt dat er spoedig een oplossing komt. Ambtenaren zijn niet minder dan onderwijzers, zegt Snijders. Hij vindt de kwaliteit van het onderwijs superslecht en zegt dat het onderwijsveld niet presteert. “Daarom is een functieanalyse heel belangrijk.”