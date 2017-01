Een woning aan de Schotelweg te Lelydorp is geheel afgebrand. Twee voertuigen hebben schroeischade opgelopen.Starnieuws verneemt dat een lekkende gascylinder de oorzaak van de brand is. Toen de brandweer ter plekke aankwam, stond het huis in lichterlaaie. Het is niet gelukt om woning en inboedel nog te redden.Het huis was verzekerd tegen brand. Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor. De politie van Lelydorp is samen met de brandweer bezig met het onderzoek.