Leerkrachten na de algemene ledenvergadering van de Bond van Leraren en de Alliantie van Leerkrachten in Suriname. (Foto: René Gompers)





Vakbondsleider Wilgo Valies heeft in Mata Gauri verslag gedaan vandaag over de besprekingen die gehouden zijn met de regering. Er is vrijdag en zondag gesproken. De regering heeft gesteld dat de invoering van de herwaardering eind maart ingaat. Het is administratief niet mogelijk om deze gelijk door te voeren.De leerkrachten kregen vooruitlopend op de invoering van de herwaardering SRD 375 per maand. De regering is bereid het bedrag op te voeren naar SRD 500 per maand tot eind maart. De leden hebben aangegeven dat zij de herwaardering nu willen. Voor morgen zijn de onderwijsgevenden opgeroepen om zich aan te melden in Theater Unique. Het onderwijsproces wordt nog niet hervat.