De branden zijn meer dan een week geleden begonnen en hebben zich snel verspreid door de droge en hete zomer waar veel Zuid-Amerikaanse landen mee kampen. President Michelle Bachelet heeft hulp gevraagd aan landen die ervaring hebben met bosbranden. "De brandweerlieden doen alles wat menselijkerwijs mogelijk is", zegt ze. Maar volgens haar heeft Chili “nagenoeg al zijn vermogen om de branden te bestrijden uitgeput.”De Chileense leider heeft hulp gevraagd aan haar Franse tegenhanger, François Hollande, die op bezoek is in Chili. De autoriteiten hebben ook verzocht om vliegtuigen en helikopters uit de Verenigde Staten, Canada en Mexico en het naburige Argentinië, Brazilië, Uruguay en Peru.Tot een paar dagen geleden waren er meer dan 100 ongecontroleerde branden in het centrum en het zuiden van Chili. Maar volgens het laatste rapport van Chili Forestry Agency (Conaf) zijn de meeste van hen inmiddels onder controle. Er zijn nu 39 branden, vooral in de regio’s O'Higgins en Maule. Honderden mensen zijn geëvacueerd uit hun huizen.