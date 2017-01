In de middenmoot heeft Robinhood zwaar uitgehaald naar PVV. Na een 2-1 ruststand, was de eindstand vrijdag in het Frank Essedstadion 7-1. In Commewijne was de thuisploeg Nishaan 42 met 2-1 te sterk voor SNL. De ploeg van het leger moest deze wedstrijd met negen man verder afwerken door twee rode kaarten. SNL zakt hiermee verder op de ranglijst.In de kopgroep maakte zowel Leo Victor als Inter Moengo Tapoe (IMT) geen fout. Leo Victor heeft met het kleinste verschil gewonnen van Voorwaarts en behoudt zo de koppositie. Een late treffer van de ingevallen Serginhio Menig in de 89e minuut, besliste de wedstrijd in het voordeel van Leo Victor. IMT was op bezoek bij Botopasi. De landskampioen was zelfverzekerd in deze strijd. Na een 1-0 ruststand werd het 3-0 voor IMT. Opmerkelijk is dat topscorer van het vorig seizoen, Romeo Kastiel, met één treffer na 6 wedstrijden, in deze strijd pas zijn tweede doelpunt van de competitie heeft neergezet.Transvaal en Jong Rambaan (JR) zijn zondag tegen elkaar uitgekomen in het André Kamperveen Stadion. Na de 6e speelronde stond Transvaal op de 10e plaats en JR op de 8e. Transvaal heeft zijn voorsprong van de 9e minuut uit handen gegeven. Na 90 minuten is de strijd beslist in 1-1, waardoor Transvaal blijft hangen aan de onderkant van de ranglijst.Notch kon als middenmotor zondag de opleving bij WBC moeilijk bedwingen. Na een 2-0 ruststand in het voordeel van WBC, werd het uiteindelijk 4-1. WBC toonde zich heer en meester over het hele veld.Na 7 wedstrijden blijft de kopgroep in deze competitie ongewijzigd met Leo Victor op de eerste plaats gevolgd door WBC met 15 competitiepunten en Inter Moengo Tapoe met 13 punten. Het komend weekend worden de wedstrijden normaal afgewerkt. Ook op Chinees nieuwjaar, 28 januari, zijn er wedstrijden gepland.