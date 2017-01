Standenlijst hoofdklasse na 4e ronde.





Slee Jr. staat nu op plaats nr 1, Acoconut met 1 wedstrijd minder gespeeld gaat naar de 2e plaats. Santos en Tahitie blijven stationair op respectievelijk 3e en 4e plaats. Flora is nu op plaats nr 5. Deze club komt van de 7e plaats. West United gaat van de 5e naar de 6e plaats. TOK met 1 wedstrijd minder gaat van de 6e plaats naar de 7e plaats. Papatam, Caravan en Boma Stars, blijven op hun respectievelijke posities namelijk; achtste, negende en tiende plaats.Volgend weekend worden de wedstrijden voortgezet. Het programma van zaterdag 28 januari:Santos – Caravan wordt gespeeld in NickerieTahitie – Boma Stars in BrokopondoSlee Jr – Acoconut in NGVBTOK – West United wordt gespeeld in MoengoZondag 29 januariPapatam – Flora wordt gespeeld in AlbinaDe volledige uitslagen van het afgelopen weekend:West United – Slee jr: 1-1Boma Stars – Papatam: 2-3Tahitie – Santos: 1-1Caravan – Flora: 0-1TOK – Acoconut: Uitgesteld