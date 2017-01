Terwijl er stakingen aan de gang zijn en het onderwijsproces danig verstoord is naar aanleiding van een naar mijn mening zeer triviale aangelegenheid welke door een departementsdirecteur had dienen te worden afgehandeld op basis van wet en regelgeving (een schoolhoofd wordt aangesteld door het ministerie) en terwijl er heel wat stof opwaait over de op handen zijnde reshuffeling van het kabinet Bouterse II en men mijn naam aanroept alsof men de Heilige namen van de Heer aan het chanten is, zie ik op Starnieuws een aantal extra interessante berichten langskomen. Was het recent een bericht betreffende de 68e jaardag van de VHP, recenter betreft het de reacties vanuit de VHP/oppositie op het antwoord van de pg dat het leningenplafond niet is overschreden.De oppositie wilt maar continu een etiket van corruptie en corrupt handelen plakken op de coalitie zonder met bewijsmateriaal over de brug te komen. Ik moet tegelijkertijd aangeven dat ik in de periode 2010-2015 over tal van ondoordachte uitgaven van regering-Bouterse I mijn stem heb laten horen. Doch ik merk dat deze regeerperiode het beleid wel is gericht op bezuinigen op alle vlakken. Op het ministerie van Juspol heb ik vele van de bezuinigingen met succes mogen implementeren en monitoren. Er wordt de laatste tijden continu door de oppositie gebeukt op de regering. De regering geeft antwoorden die de oppositie niet bevredigend vindt en de oppositie betrekt andere instituten (pg) voor meer duidelijkheid. Een van de kwesties waarop de oppositie enorm heeft afgegeven is de naar haar mening overschrijding van het leningenplafond. De pg is aangeschreven en de pg heeft geantwoord met dien verstande dat het leningenplafond niet is overschreden.Ik vind het schaamteloos als DNA-leden dan stellen dat de brief van de pg in de prullenbak moet. Het in twijfel trekken en zelfs veroordelen van een onafhankelijk instituut als het Openbaar ministerie is het desavoueren van het gezag van dit instituut. Iets wat het land vooral in deze moeilijke tijden NIET nodig heeft. De VHP die constructieve oppositie had beloofd (waar ik het totaal mee oneens was toen ik in die regionen vertoefde) laat geen moment voorbij gaan om de regering zwart te maken. Zo ook op de 68e jaardag van de VHP waar men zich presenteerde als het alternatief en aangaf dat men paarse puinhopen zal opruimen als men aan de macht komt. En alsof de duivel ermee speelde las ik dezelfde dag nog dat een stonfutu VHP'er z'n voorzitterschap van VHP Paramaribo-noord heeft neergelegd.Dat er enorme ontevredenheid is binnen VHP-geledingen is mij al een tijdje bekend. Ik krijg veel mensen op bezoek die het elke dag voor me staven. Ik heb uit zelfrespect ervoor gekozen om het ‘gemaskerde bal’ (lees: bestuur Santokhi) van de VHP te verlaten toen ook het masker van de voorzitter viel. Een van de pijnlijkste beslissingen in mijn leven. Ik heb gekozen om mijn politieke weg te vervolgen, negativiteit uit mijn leven te bannen en ondersteunend te zijn naar de zittende president die naar mijn bescheiden mening zijn best doet. (Ik onderken overigens dat we immense problemen hebben in het land die dringend oplossing behoeven). Ik heb er daarnaast ook voor gekozen om de strijdbijl tegen dhr Bouterse te begraven en heb besloten om een niet politieke mening te gaan vormen over 8 december. (Een mening gericht op verzoening en verbinden). Het is een persoonlijke keuze waar ik geen mening van anderen voor nodig heb. Want de strijd die ik heb gevoerd tegen dhr Bouterse vanuit politieke podia voerde ik in de veronderstelling dat ik aan de zijde van het recht stond. Toen de maskers vielen van degenen die pretendeerden het ‘recht’ te belichamen, kwam ik tot de conclusie dat degenen die rechtsstaat en democratie elke dag in de mond nemen, nog het minst democratisch zijn en de rechtsstaat slechts met de mond belijden.De voorzitter van de VHP zei op 16 januari 2017 het volgende: ‘En het allerbelangrijkste, we hebben het recht aan onze kant.’ Ik viel zowaar van mijn stoel toen ik die regel las. Want het opzeggen van het voorzitterschap van Paramaribo-noord door dhr Gangaram Panday, moet bezien worden tegen de achtergrond van onheuse bejegening van mensen die kritiek hebben op het scheve partijgebeuren. Onder andere geen transparant financieel beleid. Gebrekkige verantwoording van partijgelden die in een sense ook gemeenschapsgelden zijn. Ook mw Rewtie Sietaram is vaak door de voorzitter geschoffeerd geworden, omdat ze wel durfde kritische vragen te stellen. Zo zijn er meerdere voorbeelden.Het is in en in triest dat een partijvoorzitter die pretendeert het recht aan zijn zijde te hebben, zoveel brokken maakt in zijn interne organisatie. Een posting van mij op Facebook bracht nog meer jongeren en andere teleurgestelden in beeld. Als dan die partijvoorzitter vingerwijzingen doet en het heeft over paarse puinhopen, dan wijzen nog altijd drie vingers naar de oranje puinhopen die heel dichtbij hem liggen. Hij beseft misschien nog niet hoe de profiteurs hem hebben ingekapseld. Of hij weet het wel en speelt het spel mee. Een van die naar mijn mening 'profiteurs' betreft een van de campagneleiders van de VHP die nauw samenwerkt met de NDP minister van LVV. Deze meneer heeft een deel van de VHP-campagne geleid en heeft (nu de VHP in de oppositie zit), allerlei persoonlijke belangen veilig kunnen stellen via een NDP minister. We denken aan Surzwam, we denken aan vergunningen, we denken aan aandelen in Sail.Deze campagneleider is niet de enige die meeprofiteert van de NDP-regering. Er zijn meerderen die prominent aanwezig waren bij de campagnevoering tegen de NDP en nu meeliften, terwijl ze pretenderen VHP'er en tegen de NDP te zijn. Onnodig om te zeggen dat dit soort campagneleiders van de voorzitter van de VHP niet gebaat zijn bij het naar huis sturen van de NDP-regering. Wanneer dan de voorzitter van de VHP de hele tijd aangeeft dat de regering haar mandaat moet teruggeven, maar niet beseft dat hij dan zijn, zeg maar intieme kring daardoor in de wielen rijdt, aangezien hun belangen niet zijn gebaat met het voeren van oppositie of het naar huis sturen van deze regering, kan ik alleen medelijden hebben met hem. Als een zichzelf noemende 'leider' scenario's van kwaadwilligen niet kan inzien, moet die ernstig bij zichzelf te rade gaan of hij wel geschikt is voor de politiek. Mijn conclusie daarover heeft er mede toe geleid dat ik de VHP de rug heb toegekeerd. Ik ben hard tegen corruptie (op het ministerie van Juspol weet men dat ik niemand ontzie die denkt een loopje te moeten nemen met de dienst), maar de oproep die van VHP-zijde steeds wordt gedaan om corruptie te bestrijden maakt op mij geen enkele indruk en is naar mijn mening een loze kreet om zieltjes te winnen.Indien het de VHP-voorzitter ernst is met het bestrijden van corruptie, dient hij intern te beginnen. Zullen we beginnen te onderzoeken hoe ex-ministers en DNA-leden van de VHP aan gronden zijn gekomen. Hoe sommigen aan grote lappen grond zijn gekomen. Hoe sommigen zelfs papier en memo stencils naar huis hebben gedragen bij de wisseling van de wacht. Hoe sommigen camera installaties van bijkans USD 100.000 van de staat kregen. Hoe ministers privé stichtingen en NV's oprichtten om staatsgebouwen te inventariseren en daarvoor USD 600.000 opstreken. Hoe onder sommige ministers er gelden werden aangenomen voor gunningen. Hoe sommigen terreinen van landbouwcoöperaties onteigenden. Hoe sommigen een ministerie tot familiezaak maakten. Hoe districtssecretarissen de mogelijkheid hebben gekregen om te speculeren met Gronden en daardoor pompstationhouders zijn geworden, grootgrondbezitters zijn geworden, autohandelaren zijn geworden. Ik ben de Almachtige dankbaar dat ik niet heb meegedaan aan die zweefteki, doch met een compleet schone lei ben vertrokken uit die partij en wat te mijner kennis werd gebracht ook aan de kaak heb gesteld in het openbaar, hetgeen mij nimmer in dank werd afgenomen door partijprominenten die een bepaald belang hadden daarbij.Als we corruptie willen onderzoeken moet dat grondig, zonder aanzien des persoons en zonder afbakeningen geschieden. De VHP-voorzitter wordt gecompromitteerd door zijn omgeving en heeft geen recht van praten over corruptie bestrijding zolang hij intern geen schoon schip maakt, want er zijn oranje puinhopen die al jaren stinken.