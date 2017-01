Robby Berenstein, voorzitter van C-47





Nerkust heeft zijn bestuursfunctie bij C-47 zaterdag met onmiddellijke ingang neergelegd. Hij vindt het ondermijnend dat de vakcentrale, vakbondsleider Wilgo Valies van de BvL en ALS ondersteund. Berenstein zegt aan Starnieuws dat FOLS opgericht is vanuit C-47. "Ik vind het ook erg om te zien dat er een leegloop is ontstaan bij de FOLS. Veel leerkrachten zien dat hun belangen beter behartigd wordt door Valies," stelt Berenstein.De C-47 topman merkt op dat het om drie zaken gaat, waarom BvL en ALS ondersteund worden. Ten eerste is er een overeenkomst gesloten met de regering dat de herwaardering van de leerkrachten per 1 januari zou worden ingevoerd. Dit is niet gebeurd. De regering heeft eenzijdig bepaald dat de ingangsdatum van de herwaardering verschoven wordt naar eind maart.Op de tweede plaats waren er issues rond O.S. Uitkijk en A.R. Leeuwinschool. Het is de ALS die opgekomen is voor deze twee scholen. De kwestie bij de A.R. Leeuwinschool is opgelost met de leiding van de Evangelische Broedergemeente Suriname. De BvL en ALS hebben krachtig stelling genomen tegen het besluit van minister Robert Peneux om een schoolleider van buiten op O.S. Uitkijk te benoemen.Ten derde heeft de regering een hele week niks gedaan om te praten met de BvL en ALS om het probleem op te lossen. Dit, terwijl het onderwijsproces enorm is gestagneerd. Berenstein merkt op dat de leerkrachten zich eerder vertegenwoordigd zien door Valies dan door Nerkust. "Het is jammer dat Nerkust heeft bedankt en niet open stond voor onze zienswijze, maar wij weten dat de werkers ontevreden zijn, want wij spreken hen ook," stelt Berenstein.