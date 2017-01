De BvL en ALS hebben besloten om tijdens een algemene ledenvergadering de onderwijsgevenden te informeren over de uitkomst van het onderhoud dat gevoerd is met de regering. Deze vergadering is slechts toegankelijk voor leden van de BvL en ALS.Robby Berenstein, voorzitter van C-47, om een reactie gevraagd, zegt dat er geen delegatie meer gestuurd wordt naar de vergadering. Deze is slechts bestemd voor onderwijsgevenden. "Wij hebben besloten het resultaat van de vergadering af te wachten. Wij zullen blij zijn als het positief is, want ook onze kinderen zijn verstoken van onderwijs," zegt Berenstein.De BvL en ALS hebben besloten de leerkrachten niet in het centrum te brengen. Er is voor gekozen om in Mata Gauri te vergaderen. Op de agenda staatIndien de leden akkoord gaan met het bereikte resultaat, zal het onderwijsproces worden hervat.