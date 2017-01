Gersie antwoordt op een vraag dat de regering niet moedwillig de herwaardering van de leerkrachten heeft beloofd. Er waren betere vooruitzichten, maar de staatsinkomsten zijn tegengevallen. De monetaire autoriteit wijst erop dat salarisverhogingen van structurele aard zijn. Elke maand moet het verhoogde bedrag worden neergeteld.Op dit moment zou een forse salarisverhoging de inflatie aanwakkeren. De inflatie over vorig jaar zal volgens de governor tussen de 50 tot 55% uitkomen. Dit jaar moet de inflatie teruggedrongen worden. Volgens Gersie is het belangrijk dat iedereen eraan mee zal werken. Indien om koopkrachtversterking wordt gevraagd, betekent het dat er minstens 55% loonsverhoging moet worden gegeven. Dat is nu niet mogelijk.