Vijf criminelen hebben vanmorgen een roofoverval gepleegd bij een zinkplatenbedrijf aan De Nieuwe Grond. Het slachtoffer is gekneveld achtergelaten.De buit is een brandkast met SRD 3000 en verschillende sieraden, waaronder halskettingen, ringen en een bracelet. De criminelen zijn ook met mobiele toestellen en een camerabox ervandoor gegaan.Starnieuws verneemt dat twee van de indringers gewapend waren met een vuistvuurwapen. Zij waren gemaskerd. De criminelen waren allen in het zwart gekleed. Zij zijn nog voortvluchtig.