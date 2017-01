Glenn Gersie, president van de Centrale Bank van Suriname.





Gersie antwoordt op een vraag inop Radio ABC waarom alleen DSB-directeur Sigmund Proeve het gelag betaalt van het gevoerde beleid bij de bankinstelling. De rvc bij DSB heeft Proeve ontheven uit zijn functie, omdat de standpunten over het gevoerde beleid en het toekomstig te voeren beleid ver uiteen lagen. Gersie zegt dat het zich laat aanzien dat Proeve hoogstwaarschijnlijk wordt ontslagen. De DSB heeft in het afgelopen jaar verlies geleden. Er zouden volgens de raad veel risicovolle kredieten zijn verstrekt.De Centrale Bank heeft als toezichthouder gesproken met alle partijen, de rvc en de aandeelhouders – Assuria en de Staat. Gersie wijst erop dat de Centrale Bank een paar ontwikkelingen bij de DSB heeft zien aankomen. “Je wijst erop, je waarschuwt en daarna eis je dat er verandering optreedt.” Zo heeft de Centrale Bank de DSB gewaarschuwd voor een aantal portefeuilles waarbij het mis is gelopen. Er zijn off site inspecties en on site inspecties gevoerd bij de DSB. De bank moest eerst rapporteren, periodiek, maandelijks, wekelijks en dagelijks. Daarna is de Centrale Bank ter plaatse gegaan om in de boeken van de DSB te kijken en heeft aangegeven hoe verandering te plegen. “Maar de instructies van de Centrale Bank zijn niet helemaal opgevolgd, maar we zijn nog steeds van oordeel dat de bank niet in gevaren zone was.”Gersie benadrukt dat de DSB niet failliet is en dat de liquiditeit van de DSB nu en ook in de toekomst geen issue is. “Tegoeden en spaargelden van eenieder bij de DSB is veilig.” Hij legt uit dat bij verlies van een bankinstelling, dat verlies wordt afgeschreven van het vermogen van de bank en niet van de tegoeden van de cliënten. De Staat bezit 10% van de aandelen bij de DSB en Assuria heeft er nu 44%. Er zijn al heel lang gesprekken tussen de DSB en Assuria om het aandelenkapitaal van Assuria naar de wettelijk toegestane onder de 20% te brengen. Eerder had Assuria 49% van de aandelen, maar heeft zij een aantal al van de hand gedaan.