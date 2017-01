Benoit Hamon werd door president Francois Hollande ontslagen, omdat hij kritiek had op zijn economisch beleid. (Foto: AFP)





De beslissende ronde wordt zondag gehouden. Uit opiniepeilingen blijkt dat wie wint weinig kans zal hebben om de laatste ronde van de presidentsverkiezingen in mei te halen. Met de helft van de stemmen geteld, had de 48-jarige Hamon 36,1% van de stemmen tegenover de centristische Valls (54) die er 31,2% had. Een andere linkse speler, Arnaud Montebourg, was op de derde plaats. De voorsprong van Hamon en Valls verzekerde hen ervan dat ze niet meer ingehaald zullen worden. Volgens Valls zou in de tweede ronde de keuze zijn “tussen een verzekerde nederlaag en een mogelijke overwinning.”Hamon, die door de regering van president Francois Hollande was ontslagen, zegt dat de kiezers “een duidelijke boodschap van hoop en herstel hebben gegeven en de wens om een nieuwe pagina om te slaan in de geschiedenis van links in Frankrijk.” In tweede ronde kan Hamon rekenen op de steun van Montebourg, wat hem een duidelijk voordeel geeft. Hamon vertegenwoordigt de boze, radicale vleugel van de socialistische partij - het deel dat de erfenis van president Hollande volledig verloochent. Hamon zijn belangrijkste idee is een basis minimuminkomen om de armoede te bestrijden. Maar, zegt hij, hoe overtuigend zijn succes bij de partijverkiezingen ook is, hij strompelde door de immense impopulariteit van de socialistische partij in het land. Hollande, wiens populariteit een nieuw dieptepunt heeft bereikt, heeft besloten niet te gaan voor herverkiezing.De keuze van de socialisten van de genomineerde kan ook de toekomst bepalen van de populaire onafhankelijke kandidaat Emmanuel Macron. Hij is een charismatische ex-bankier die zich richt op dezelfde gematigde kiezers als Valls. De laatste ronde in mei zal naar verwachting een strijd worden tussen de conservatieve oud-premier François Fillon, en Marine Le Pen - de leider van de extreem-rechtse Front National (FN). De algemene verwachting is dat Fillon als winnaar uit de bus komt. Zijn voorstellen omvatten het verminderen van belastingen voor bedrijven, soepele arbeidswetten, en de afschaffing van de Franse 35-urige werkweek in een poging om de groei te stimuleren. Fillon wil ook een half miljoen banen in de publieke sector schrappen als onderdeel van de inkrimping van de staatssector.