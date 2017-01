Paus Francis zegt dat charismatische leiders "een vertekende identiteit" kunnen creëren. (Foto: Reuters)







De kerkelijke wereldleider heeft het gebruik van muren en prikkeldraad om buitenlanders te weren, veroordeeld. Maar hij zegt dat het te vroeg is om de nieuwe Amerikaanse leider veroordelen. “We zullen zien wat Trump doet."Trump heeft controverse veroorzaakt met zijn opmerkingen over Mexicaanse immigranten en zijn plannen om een muur te bouwen om hen buiten te houden. Op de vraag of hij zich zorgen maakt over de opkomst van het populisme in Europa en de VS, antwoordde de paus: "Crises provoceren angst, alarm. Naar mijn mening is het meest voor de hand liggende voorbeeld van Europees populisme, Duitsland in 1933."Duitsland is gebroken, het moet opstaan, om zijn identiteit te vinden, een leider, iemand die in staat is het herstel van zijn karakter te vinden, en er is een jonge man met de naam Adolf Hitler die zegt: " Ik kan het, ik kan." Hij vervolgt: "En alle Duitsers stemmen voor Hitler. Hitler heeft de macht niet gestolen, zijn volk heeft op hem gestemd, en daarna heeft hij zijn volk vernietigd."Over Trump zegt de paus dat hij zou “wachten en kijken.” "Ik hou er niet van om van te voren te spreken noch om mensen te vroeg te beoordelen. We zullen zien hoe hij handelt, wat hij doet, en dan zal ik een mening hebben," voegde hij eraan toe.Het Amerikaanse presidentiële koppel heeft tijdens de verkiezingscampagne een paar keer publiekelijk gezegd het oneens te zijn met paus Francis. De kerkvorst had zijn twijfels uitgesproken over het christelijk geloof van Trump toen deze zijn plannen bekendmaakte om een muur op de grens met Mexico te bouwen.