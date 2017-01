Cliff Kerr liep ook een mars tegen Trump, door de straten van Paramaribo naar de Amerikaanse ambassade. (Foto’s: collectie Kerr)





Onder Trump hebben vrouwen het meest te verliezen, terwijl dit de mannen ook beïnvloedt. Op zijn protestbord schilderde hij Trump af, als een kanker op mannen die disrespect en vrouwenhaat verspreidt. Tegenwoordig zal niemand gendergelijkheid ontkennen en toch worden er excuses gemaakt waarom de ongelijkheden blijven bestaan, in plaats van ze weg te werken, vindt Kerr.Veel Surinamers langs de weg of in auto’s complimenteerden hem met zijn actie, andere maakten een babbeltje. “Sommige auto’s verminderden hun snelheid en andere maakten een U-turn om mijn bord te lezen.” Op de ambassade sprak hij met enkele veiligheidspersonen. “Zij waren natuurlijk formeel niet toegestaan om een mening te geven, maar zij leken mij sympathiek tegenover het doel.”Kerr is een Australische Amerikaan, werkzaam in de openbare volksgezondheid en adviseert momenteel de Guyanese regering hoe effectief om te gaan met het HIV-budget. De actievoerende is net enkele dagen in Paramaribo en kent nog niemand. “Ik voelde dat een ‘one-person’ protest beter is, dan zwijgen! Ik denk dat je kunt opkomen voor wat je gelooft, ongeacht of je alleen staat of met meerdere.”Als buitenstaander had hij geen verwachtingen over een actie door Surinamers zelf. Het hangt allemaal af van gepassioneerde gemeenschapsleiders om een actie te voeren. “Als buitenlander kan ik een spektakel maken om de aandacht te vestigen op iets te doen, maar ik ben zeker niet een leider van een gemeenschap!”Kerr startte aan de Henck Arronstraat en liep door naar het ambassadegebouw op noord. In gedachte liep hij mee met de duizenden vrouwen, mannen en kinderen in de andere steden over de hele wereld. “Het was aangrijpend.”Kerr vindt Trump’s verkiezing een demoraliserende boodschap aan vrouwen. “Opnieuw lukte het een ongekwalificeerde man, boven een gekwalificeerde vrouw en als je rijk en machtig bent, kun je wegkomen met grootspraak en het plegen van seksueel geweld.” Kerr vindt dat burgers in plaats van stilzitten en klagen over de situatie, zelf actief kunnen zijn om verandering te brengen. “Niet alles hoeft op politiek niveau, het kan al op gemeenschapsniveau.” Hij is zijn vrienden dankbaar die hem over feminisme leerden en deelt de kennis hierover met anderen.