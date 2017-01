Assembleelid Asiskumar Gajadien





"Wij weten ook dat op basis van de mededelingen van het Bureau voor de Staatsschuld het obligoplafond niet is overschreden. Maar wij hebben ernstige twijfels over de cijfers. Daarom hebben wij de pg gevraagd een onderzoek in te stellen. Dat is niet gebeurd," zegt Gajadien in gesprek met Starnieuws. De pg verwijst juist naar de informatie van het Bureau voor de Staatsschuld en de Rekenkamer."Uit de eerder aangehaalde verklaringen van het Bureau voor de Staatsschuld is voorts gebleken, dat die overeenkomstig de Wet op de Staatsschuld zijn verstrekt en werden die verklaringen betrokken bij de opstelling van de 'legal opinion' behorende de voormelde leningen. Vooralsnog is niet gebleken dat met het aangaan van de vorenbedoelde leningen in strijd is gehandeld met de bepalingen van de Wet op de Staatsschuld," stelt de pg in zijn brief naar de tien Assembleeleden van de oppositie die om onderzoek gevraagd hebben.Gajadien brengt in herinnering dat de pg ook een 'legal opinion' heeft verstrekt aan de regering om internationale staatsobligaties uit te geven. Volgens Gajadien was toen al het leningenplafond overschreden. "De pg is misschien ook de fout in gegaan door de verklaring van het Bureau voor de Staatsschuld en heeft zaken gesanctioneerd zonder zich ervan te overtuigen of de wet niet wordt overschreden," merkt Gajadien op. Hij vindt dat er een grondig onderzoek moet komen in deze zaak.