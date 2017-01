NPS-fractieleider Gregory Rusland tijdens de openbare commissievergadering vrijdag. (Foto: Raoul Lith)





De openbare commissievergadering over verruimen van het obligoplafond van 60 naar 80% werd vrijdag uiteindelijk uitgesteld, nadat er eerst een lange schorsing was. Minister Gillmore Hoefdraad van Financiën heeft schriftelijk een overzicht gegeven van de binnen- en buitenlandse leningen en heeft vragen die gesteld werden, beantwoord. De coalitie heeft een wijziging ingediend op de ontwerpwet, omdat zij het niet nodig vindt het leningenplafond te verruimen. Er kunnen andere voorzieningen getroffen worden volgens een amendement van de coalitie.Rusland vroeg de minister van Financiën wat het leningenbeleid is voor dit jaar. Hoewel de begroting nog niet is behandeld, omdat er nog geen Meerjaren Ontwikkelingsplan gepresenteerd is, moet de minister al een idee hebben hoeveel hij gaat lenen. Er is onvoldoende geld om de begroting te kunnen financieren.De NPS-fractieleider stelt dat het best kan dat de coalitie de minister van Financiën verkeerd heeft begrepen. De minister wenst gewoon meer ruimte te hebben om geld te kunnen lenen. Hij vindt het overigens onacceptabel dat de regering nog meer leningen zal aangaan. Hiermee wordt het land in nog meer problemen gebracht. Rusland maakt zich zorgen over de effecten waaronder verdere verarming van het volk en de achteruitgang op alle gebieden. Het beleid van de regering zal volgens hem niet leiden tot verbetering van de situatie, maar eerder tot verdere verergering.