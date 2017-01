Ronald Hooghart, voorzitter van de CLO.





Hooghart merkt op dat de CLO historisch C-47 heeft ondersteund. "Maar C-47 is op macht uit. In Ravaksur worden steeds anderen binnengehaald om meer power te hebben. Zo is ook Wilgo Valies van de Bond van Leraren erbij gehaald," meent Hooghart. Hij wijst er op dat terwijl Ravaksur, met de BvL erbij, met de regering onderhandelde over koopkrachtversterking van de werknemers, Valies apart eisen is gaan stellen."De ondersteuning van de strijd van BvL en ALS is puur politiek. C-47 wil de positie van de Surinaamse Partij van de Arbeid versterken. Het doel is om de regering naar huis te krijgen," meent Hooghart. Politiek kent volgens de vakbondsleider geen vriendschap. "Terwijl Nerkust in het bestuur van C-47 zit, wordt Valies ondersteund. Ik heb steeds gezegd dat de FOLS niet thuishoort bij C-47," zegt Hooghart.De vakbondsleider heeft ook kennisgenomen van uitspraken van leiders van C-47 dat zij erop uit zijn om CLO te breken. Dit terwijl CLO altijd ondersteuning heeft gegeven aan C-47. Hooghart is op zijn hoede. Hij vindt dat het in het karakter zit van C-47 om macht te verwerven. Zo zouden andere kleinere vakcentrales worden voorgetrokken.