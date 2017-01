Kenneth C. (33) en Anthony G. (42) zijn in afzonderlijke gevallen aangehouden door de Narcotica Brigade. Kenneth C. die ervan verdacht wordt een drugsverkoper te zijn, is nabij zijn woning in Paramaribo-noord aangehouden. Op hem werden aangetroffen 10 zip-lock zakjes met marihuana, 14 zip-lock zakjes met stukjes hasj, een losse hoeveelheid yami en marihuana, 21 wikkels crack-cocaïne, twee weegschalen en 2 XTC tabletten.Bij de tweede inval op een adres te Bennie’s Park is Anthony C. aangehouden. Bij het zien van de politie rende hij weg en wierp een zwarte tas op een perceel. De wetsdienaren die dit zagen, zetten de achtervolging in. De man werd twee straten verder in de kraag gevat.In de tas is gevonden 23 zip-lock zakjes met marihuana, 58 zip-lock zakjes met hasj, 53 wikkels crack cocaïne en een losse hoeveelheid hasj. Alle drugs zijn in beslag genomen. De vermoedelijke drugsdealers zijn overgebracht naar het politiebureau, en zijn achter slot en grendel geplaatst, meldt de politie Public Relations.