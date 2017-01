In Spanje zijn de mensen ook de straat opgegaan in solidariteit met de vrouwen in de Verenigde Staten. (Foto's: Reuters)





Zwaaiend met spandoeken met slogans als "speciale relatie, zeg gewoon nee" en "Slechte vrouwen verenig," verzamelden de demonstranten zich buiten de Amerikaanse ambassade op het Grosvenor Square alvorens te lopen naar het centrum van Trafalgar Square.Wereldwijd zijn zo’n 670 marsen gepland, volgens de website van de organisatoren, die zegt dat ze meer dan twee miljoen betogers verwachten. De protesten zijn gericht tegen Trump, die vrijdag is beëdigd als de 45e Amerikaanse president.Beroemdheden onder wie de rechten activist Bianca Jagger, zangeres Charlotte Church en acteur Ian McKellen hebben op social media hun steun betuigd aan het protest. Verschillende betogers droegen roze "pussy" hoeden, en spandoeken met slogans als: "Dit poesje bijt terug." De reacties volgen nadat een band uit 2005 openbaar werd waarin Trump op een vernederende manier sprak over vrouwen. De uitspraken hebben geleid tot wijdverspreide woede.In Europa waren er protestmarsen in Berlijn, Parijs, Rome, Wenen, Genève en Amsterdam. Rond de 2.000 mensen hebben volgens schattingen van politie en de organisatoren in Wenen gemarcheerd. De temperaturen onder nul hebben de menigte echter snel uitgedund tot een paar honderd.Eén demonstrant plaatste een roze gebreide muts met kattenoren op het gouden standbeeld van de 19e eeuwse componist Johann Strauss, terwijl in Genève de politie heeft geschat dat ongeveer 1.000 mensen, vooral vrouwen en kinderen, hebben gelopen door de Zwitserse stad.In Afrika zwaaiden honderden demonstranten in Nairobi's Karura Forest met plakkaten en zongen ze anti-Amerikaanse liederen. Emily MacCartney, een 28-jarige documentairemaker met een Texas tatoeage op haar arm, zei dat ze voelde dat de nieuwe president de rechten van vrouwen of homo-rechten niet respecteert. "Binnen 30 minuten na de inhuldiging, hadden ze LGTBQ-rechten van de website van het Witte Huis verwijderd,” zei ze. LGTBQ staat voor lesbisch, homoseksueel, transseksueel, biseksueel of afwijkend.De Keniaanse Muthoni Ngige (28) zei: "Ik ben hier omdat ik tegen de wereldleiders die kut grijpers zijn. Ik ben hier in solidariteit met de vrouwen van Amerika." Veel betogers waren ook woedend over de vernederende opmerkingen van de New Yorkse vastgoedontwikkelaar over allochtonen en moslims, en zijn schijnbaar gebrek aan belangstelling voor milieuzaken.In Sydney, de grootste stad van Australië, hadden ongeveer 3.000 mensen - mannen en vrouwen – zich verzameld voor een mars in Hyde Park voordat ze zijn gelopen naar het Amerikaanse consulaat in de binnenstad. Organisatoren zeggen dat de mars in Melbourne 5.000 mensen heeft gehaald."We marcheren niet als een anti-Trump beweging, we marcheren om te protesteren tegen de toespraak van haat, de haatdragende retoriek, de vrouwenhaat, de onverdraagzaamheid, de vreemdelingenhaat en we willen een verenigde stem met vrouwen over de hele wereld presenteren,” vertelde organisator Mindy Freiband persbureau Reuters.In Nieuw-Zeeland waren er marsen in vier steden met ongeveer 2.000 mensen. Elders in Azië hebben honderden mensen in Tokio geprotesteerd, inclusief veel Amerikaanse repatrianten.