VS-ambassadeur Edwin Nolan heeft het 5e filmfestival geopend. (Foto’s: Ranu Abhelakh)







Het festival staat in het teken van het VN Internationaal Decennium voor mensen van Afrikaanse afkomst (tot 2015) en de Amerikaanse jaarlijkse Black History Month (februari). Het festivalthema is dan ook. “Door de jaren heen heeft de Afro-Amerikaanse gemeenschap in de Verenigde Staten (VS) vorderingen gemaakt. Wij willen die continueren en ontwikkelen in de VS”, zegt ambassadeur Edwin Nolan aan Starnieuws. Hij grijpt even terug in het verleden en noemt de Civil Rights Act (1964), de Voting Rights Act (1965), de opkomst van Afro-Amerikanen in elke sector in de VS, én de vorderingen die zijn geboekt.De openingsfilmvan Theodore Melfi, is een film bij uitstek die het thema goed weergeeft. “Het werk van de drie vrouwen werd gebruikt, maar de eer kwam hen niet toe. Het gaat niet alleen om ras, maar ook om gendergelijkheid.” Volgens Nolan is gendergelijkheid nog steeds een barrière! “In de VS hebben we al een lange weg afgelegd, maar er zijn nog steeds ongelijkheden in bijvoorbeeld salarissen, soms arbeidsvoorwaarden (omstandigheden) en kansen op promotie. Het is belangrijk om hierop te focussen.”De ambassadeur merkt ook op dat het thema een wereldwijde issue is. “Niet alleen voor de Afro-Amerikaanse groep, maar ook voor de vele minderheidsgroepen die niet kunnen genieten van dezelfde rechten. En hierop willen wij ook focussen.” Hij noemt Suriname een glanzend voorbeeld van hoe minderheidsgroepen wel kunnen samen wonen en werken.Het festival is dit keer in januari gestart en duurt een weekje langer. Gisteren heeft de VS ook Donald Trump als de nieuwe president gekregen. “Nee, geen link”, lacht Nolan die het festival opende, “het is dat de openingsfilm gelijktijdig is uitgekomen met de start van het festival dat voor vrijdag was gepland. Het heeft te maken met het filmschema en de bioscoop.” Er is wel een link te maken tussen het thema en recente presidentiële verkiezingscampagnes in zijn land. Gelijkheid was een issue in beide kampen. De presidentiële kandidaten hebben hun verschillende ideeën gepresenteerd, hoe zij hiertegen aankijken en welke aanpak zij voorstellen. “Het doel was hetzelfde: om de verschillen te verkleinen, en ervoor te zorgen dat personen gelijke economische en politieke kansen hebben.”