Deze fietsers zijn vooral in de middaguren en in het weekend in de omgeving van Elisabethshof en de Anton Dragtenweg. De wielrenners fietsen soms met zijn drieën en vieren naast elkaar, was zorgt voor verkeershinder. De politie zegt dat zonder dat de wielrenners zich daar bewust van zijn, ze ook een gevaar voor zichzelf en voor de anderen die op dat moment gebruik maken van de openbare weg zijn.Als autobestuurders hen op hun hinderlijk rijgedrag wijzen, schromen de wielrenners er niet voor om liederlijke taal te bezigen. De politie kondigt surveillance aan van het rijgedrag van de wielrenners. Zij zal maatregelen treffen als deze groep weggebruikers een gevaar vormt.